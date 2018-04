Mediaset bene in Borsa dopo Comcast-Sky

MILANO, 26 APR - Seduta di Piazza Affari molto positiva per Mediaset: il titolo, tra i migliori del listino principale della Borsa di Milano, ha chiuso in rialzo del 2,44% a 3,35 euro, ai massimi da agosto. Il Biscione, con Berenberg che tra gli analisti mantiene la raccomandazione 'buy' e il prezzo obiettivo a 3,8 euro, gode anche dell'effetto positivo per il settore della formalizzazione della mega offerta di Comcast per Sky. Anche alla vigilia Mediaset aveva reagito bene all'ufficializzazione dell'operazione: nella mattinata si muoveva in negativo dopo i conti 2017, per poi passare in rialzo e chiudere piatta.