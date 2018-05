Enav: 'rotte libere' da 9 mia metri

ROMA, 24 MAG - Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, da oggi consentirà a tutti i velivoli che attraversano i cieli nazionali di poter pianificare un percorso diretto da un punto di ingresso ad un punto d'uscita dello spazio aereo italiano senza far più riferimento al network di rotte (procedura 'Free route') anche al di sotto degli 11.000 metri fino ai 9.000 metri. Grazie all'abbassamento della quota 'Free route' - spiega l'Enav - si stima che nel 2018 saranno 70.000 i voli che avranno benefici, con un risparmio medio per volo di circa 22,8 km per un totale di oltre 1.630.000 km annui percorsi in meno e un conseguente risparmio di carburante di circa 7 milioni di kg, e 21 milioni di kg di CO2 in meno nell'ambiente. Il beneficio complessivo atteso per le compagnie è quantificabile in circa 5 milioni di euro. "Questo ulteriore sviluppo della procedura Free Route è la dimostrazione del valore professionale e tecnico che Enav è in grado di mettere in campo", sottolinea l'a.d. Roberta Neri.