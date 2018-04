Maxi operazione Europol contro alimenti contraffatti

BRUXELLES - Oltre 3600 tonnellate di alimenti e 9,7 milioni di litri di bevande sequestrati perché contraffatti o pericolosi in 67 paesi, di cui 24 Ue. E' il risultato dell'operazione Opson VII di Europol, che in 4 mesi ha effettuato controlli in 41mila esercizi commerciali, ma anche su battelli o impianti di trasformazione degli alimenti, arrestando 749 persone, con indagini che continuano in molti paesi.

Tra i prodotti sequestrati, carne marcia, tonno colorato chimicamente e falso latte in polvere per l'infanzia. Una speciale indagine sul tonno colorato è stata condotta in 11 paesi Ue (tra cui l'Italia) con la collaborazione del network contro le frodi della Commissione europea. Un rapporto con i dettagli dell'operazione sarà pubblicato 'nei prossimi mesi', dice una nota Europol.