Catania - Attori che cantano, ballano, recitano… e fanno divertire. Tutto questo è “C’era una volta… Sognando Disney", uno show dedicato ai bambini e alle famiglie, in programma oggi alle 18,30, al Teatro Ambasciatori, prodotto dalla Nuova Compagnia Odèon, diretta da Rita Nicotra, per la regia di Giovanni Cavallaro e della stessa Nicotra, vocal coach Mario Calì, coreografie di Federica Scuderi. In scena uno spettacolo di danza e prosa, cantato dal vivo. In scena Giovanni Cavallaro, Roberta Farina, Federica Scuderi, Antonio Mazzeo, Giuliana Santangelo, Vania Mazzeo, Danilo Bontempo Scavo, Alessia Farina, Dario Ferlito, Monia Giardina, Salvo Zoffoli, Alice Sciavarello, Giorgia Cangemi, Ruggero Scuderi.