Catania, la scienza "spillata" al pub

CATANIA - Tre giorni per farsi coinvolgere da informali “lezioni” di scienza, magari con un bicchiere di birra in mano. Basta avere un pizzico di curiosità e recarsi - sino a mercoledì 16 - in uno dei tre pub scelti a Catania dal Centro siciliano di fisica nucleare e struttura della materia (Csfnsm) cui si deve l’organizzazione locale di “Pint of Science”, per rendersi conto che la scienza non è solo un insieme di formule matematiche e può essere raccontata anche con una certa “leggerezza”. Una formula, per la verità, sposata da anni anche dai prof catanesi che cercano, anche così, si conquistare nuovi iscritti nei dipartimenti scientifici. Ne sa qualcosa la coordinatrice del Pint of Science “marca Liotru”, la prof. Alessia Tricomi, direttrice del Csfnsm, alla sua seconda adesione all’iniziativa di divulgazione internazionale che coinvolge in contemporanea 20 città italiane e ben 21 Paesi nel mondo.

«Il format, ormai collaudato - spiega la prof Tricomi - consiste nel fare incontrare il pubblico, ogni sera, con un ricercatore diverso e discutere e interagire su un tema di attualità nel campo dell’astronomia, della fisica, della chimica, della matematica, della biologia o della sociologia. Il tutto con un linguaggio che al tempo stesso risulti semplice ma non banale, e accompagnato, naturalmente, da una buona birra».

A Catania, ci si potrà incontrare in tre diversi pub del centro storico a partire dalle 20.30: “Mr. Hyde” (via Santa Filomena), “Joyce Irish Pub” (via Montesano) e “The Boozer” (via Caff). Tra i temi trattati quest’anno l’ingegneria genetica, le innovazioni che possono scaturire dalle nuove scoperte su luce e materia, le proprietà dei neutrini, la produzione degli elementi nelle stelle, la robotica bio-ispirata. Su www.pintofscience.it/events/catania il programma completo dei talk.