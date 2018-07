Due grandi della musica a Zafferana: concerti di Lp e Damien Rice

Zafferana Etnea (Catania) - Nell'arco di tre giorni, due concerti che rappresentano l'anima e il microcosmo di due musicisti legati dall'essenza nello scrivere, faranno capolino all'Etna festival di Zafferana Etnea. Il primo, Damien Rice, iniziò la sua attività con canzoni costellate di intimità e poesia, riversate in un album, 0, dai toni delicati, poetici, in controtendenza con suoni e groove campionati, imperanti in quel periodo. Storie da raccontare con una voce, una chitarra e la poetica di un signore irlandese.

Il descrivere con atmosfere ovattate, in punta di piedi, troveranno scenario ideale all'anfiteatro di Zafferana Etnea il 15 Luglio, nell'ambito dell'Etna festival.



Stessa ambientazione, appena tre giorni dopo, per LP, una voce femminile che riempe e pervade chi l'ascolta. fuori dai luoghi comuni, tra il suo fischio e l'inseparabile ukulele, soprattutto insieme a "Lost in you", brano che ha trovato spazio in giro per il mondo decretando la sua affermazione. LP si esibirà mercoledì 18 Luglio.