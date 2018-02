Camminatore sardo a piedi da Palermo ad Aosta in aiuto di Emergecy

PALERMO - Arriverà in nave da Cagliari, dove vive, il 24 febbraio. Quindi si metterà in marcia per attraversare a piedi tutta l’Italia. Per Roberto Gorini, agente di commercio, non è la prima lunga camminata per montagne, trazzere e strade secondarie. Ne ha già fatte altre in Sardegna e in vari posti. Ma quella che dal 24 partirà da Palermo è certo la più impegnativa: durerà cento giorni ed è stata pensata come un supporto alle attività di Emergency.

A Palermo sarà accolto dal gruppo di camminatori di "Trasversale sicula" che dal 23 al 24 febbraio percorreranno a piedi l’itinerario arabo-normanno: una piccola tappa culturale di appena 8 chilometri. Da Palermo il gruppo accompagnerà Gorini per un tratto del tragitto che porterà il camminatore sardo, di origini bolognesi, a Messina. Il percorso prevede un passaggio per Belmonte Mezzagno, Misilmeri, Marineo, Villafrati, Caccamo, Cerda, Caltavuturo e Polizzi Generosa. Dalle Madonie Gorini proseguirà da solo con uno zaino in spalla di 12 chili.