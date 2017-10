Uccise madre e sorella, era incapace

PARMAA, 17 OTT - L'11 luglio uccise nella sua casa a Parma la madre di 43 anni e la sorella di 11, ora il consulente della Procura lo dichiara incapace di intendere e volere ma anche socialmente pericoloso. E' il responso della consulenza psichiatrica su Solomon Nyantaky, il 21enne ex promessa del calcio accusato del duplice omicidio. A firmare la perizia, scrive Gazzetta di Parma, lo psichiatra Renato Ariatti, e così il gip Mattia Fiorentini ha disposto la misura di sicurezza nella Rems di Casale di Mezzani, bassa parmense, dove Solomon è già stato trasferito. Aveva mostrato disturbi mentali subito dopo l'arresto alla stazione di Milano. La permanenza in carcere era stata spesso interrotta da degenze nel reparto Diagnosi e Cura del Maggiore di Parma. Non ha mai saputo indicare un movente se non dicendo al Pm del fatto che fossero possedute dal diavolo: "Le ho liberate, ora stanno meglio. Nyantaki le uccise a colpi di coltello e mannaia con una furia tale che non lo fermò nemmeno quando erano già morte.