Profiti ricorre in appello per condanna

CITTA' DEL VATICANO, 18 OTT - L'ex presidente della Fondazione Bambino Gesù, Giuseppe Profiti e il suo avvocato d'ufficio, Antonello Blasi, ricorrono in appello. L'istanza è stata presentata presso la cancelleria del Tribunale Vaticano, sabato scorso, il giorno stesso della sentenza del processo per la distrazione di fondi della Fondazione Bambino Gesù utilizzati per la ristrutturazione dell'appartamento dell'ex Segretario di Stato vaticano, il cardinale Tarcisio Bertone. Profiti è stato condannato per abuso d'ufficio ad anno di reclusione, con sospensione condizionale della condanna per cinque anni; alla interdizione temporanea dai pubblici uffici per un anno e alla multa di cinquemila euro. L'imputato ha ancora quattro giorni di tempo per depositare le motivazioni del ricorso, quindi verrà data comunicazione formale alla Corte d'appello. Il nuovo processo potrà essere calendarizzato solo quando il Tribunale avrà depositato le cosiddette motivazioni della sentenza.