Insulti antisemiti: Cei, vergogna

ROMA, 24 OTT - "Vergogna. È assurdo. Siamo al paradosso". Parole durissime di condanna e di solidarietà alla Comunità ebraica di Roma sono state espresse stamane da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone e presidente della Commissione Cei per l'ecumenismo e il dialogo. "Stiamo sottovalutando l'antisemitismo risorgente in diversi modi", dice al Sir, l'agenzia dei vescovi: "Non è possibile dimenticare ciò che è avvenuto soprattutto usando il nome, la storia e il dramma di Anna Frank in questo modo. Penso veramente che bisogna vergognarsi, che l'unica parola è: vergogna". "E l'Europa che si chiude, che costruisce muri, che diffonde l'odio per l'altro, si sta incamminando su questa pericolosa via", osserva mons. Spreafico. "L'antisemitismo è strettamente collegato al razzismo - spiega -. Il Congresso ebraico mondiale nel 2016 ha censito sulla rete 382 mila post antisemiti, cioè uno ogni 83 minuti. Sono molto preoccupato. Esprimo solidarietà alla Comunità ebraica di Roma e all'ebraismo e alla loro storia".