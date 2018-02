Premier Gentiloni alla Scala

MILANO, 20 FEB - Paolo Gentiloni ha debuttato questa sera da premier alla Scala dove assiste al Simon Boccanegra, l'opera in assoluto più politica di Verdi. Anche se per l'occasione la piazza è stata transennata così come uno degli ingressi del foyer, si è trattato di una visita privata. Gentiloni con la moglie si è accomodato nel palco centrale insieme al prefetto Luciana Lamorgese, il sindaco Sala con compagna e il sovrintendente Alexander Pereira, anche lui accompagnato. Durante l'intervallo il direttore d'orchestra Chung e il baritono Leo Nucci, protagonista dell'opera, sono andati a salutare gli ospiti del palco. Prima dell'inizio, invece, Gentiloni si è fermato a salutare la neo senatrice Liliana Segre che alla Scala è una habituée.