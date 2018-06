Per fuggire a agenti apre bombola di gas

MILANO, 25 GIU - Per fuggire ai controlli degli agenti che lo avevano notato seguire una coppia in via Melchiorre Gioia, a Milano, un 17enne tunisino ieri sera è scappato arrampicandosi sul tetto di un stabile in via Cornalia, ad alcune centinaia di metri di distanza. Sempre attraverso i tetti, si è calato in un appartamento i cui abitanti l'hanno cacciato. E' sceso su un balcone al piano inferiore e ha cominciato a minacciare di fare esplodere una bombola del gas. Ha anche aperto il rubinetto e utilizzato la bombola come un improvvisato lanciafiamme, bruciacchiando i muri dell'edificio. Sono intervenuti Polizia e vigili del fuoco. Dopo una lunga trattativa - nel frattempo si era creato un capannello di curiosi - si è deciso a scendere ed è stato arrestato per strage e danneggiamento. Il 17enne, con precedenti, era fuggito da una comunità di Cuneo. E' anche stato denunciato per violazione di domicilio per essersi introdotto nell'appartamento. Si trova ora nell'istituto per minori Beccaria di Milano.