Foto e selfie davanti a palma bruciata

MILANO, 20 FEB - Sono tanti i cittadini che lunedì mattina, passando da piazza del Duomo, a Milano si fermano ad osservare le palme a cui qualcuno ha cercato di dare fuoco. Di fronte al tronco semibruciato della pianta dove i vandali sono riusciti ad appiccare l'incendio, anche stamani ci sono persone che scattano foto, alcune che si fanno un selfie. "È stato un atto di vandalismo come ce ne sono tanti in città - ha spiegato Stefano di Milano - ma questo è più grave perché è avvenuto qui in piazza Duomo. È un atto da condannare". Molti condannano il gesto vandalico e difendono anche le palme "che sono belle e portano una bella atmosfera in piazza". I politici "non vivono la realtà che viviamo noi - ha spiegato la signora Angela - prendono queste decisioni assurde e io mi sento straniera in casa mia". Anche i commercianti che hanno le loro attività di fronte alle aiuole sono "dispiaciuti" da quello che è accaduto. "Eravamo chiusi a quell'ora - ha spiegato un barista - altrimenti saremmo intervenuti".