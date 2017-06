Caldo: prosegue criticità in Campania

NAPOLI, 26 GIU - La Protezione civile della Regione Campania, sulla base delle analisi effettuate sui valori osservati in tempo reale dalla rete termo-igrometrica del Centro Funzionale, informa che proseguiranno almeno fino a alle ore 12 di giovedì le condizioni di criticità dovute alle condizioni meteo che attualmente stanno caratterizzando il territorio con le ondate di calore. In particolare, si legge in una nota, si prevedono temperature massime che saranno superiori ai valori medi stagionali di 4-6°C, associate ad un tasso di umidità che, nelle ore serali e notturne, supererà anche il 90% e in condizioni di scarsa ventilazione.