Siccità: il Po 70 cm più basso del 2016

PAVIA, 24 LUG - La siccità crea allarme anche in provincia di Pavia. Una preoccupazione che riguarda soprattutto l'agricoltura. A sottolinearlo è Coldiretti Pavia, dopo che il monitoraggio al Ponte della Becca segnala il livello del Po a -3,30 metri sotto le zero idrometrico, circa 70 cm più basso dello scorso anno (mentre a Piacenza è di -0,41, circa 35 cm più basso). Dal bacino idrografico del Po dipende direttamente il 35% dell'agricoltura nazionale. "Aumento delle temperature estive, sfasamenti stagionali con autunno caldo e primavera anticipata, più alto numero di giorni consecutivi con temperature elevate, ma soprattutto modificazione della distribuzione delle piogge e aumento dell'intensità delle precipitazioni sono gli effetti dei cambiamenti climatici che - sottolinea Coldiretti Pavia - richiedono interventi strutturali. L'Italia è costretta ad affrontare una grave emergenza che è già costata all'agricoltura perdite per 2 miliardi e che mette a rischio la disponibilità di acqua per usi civili".