Nuovo blitz forze ordine in Centrale

MILANO, 26 LUG - Nuovo blitz delle forze dell'ordine nell'area della Stazione Centrale di Milano dove già erano stati fatti controlli a tappeto (non senza corollario di polemiche) lo scorso 2 maggio. L'operazione di oggi è un blitz interforze che vede il concorso di polizia e carabinieri. Il modus operandi delle forze dell'ordine è stato infatti diversificato rispetto al blitz precedente: investigatori della Digos, della Squadra mobile della questura hanno effettuato diversi giorni di osservazione individuando presunti spacciatori e balordi e oggi quando è scattato l' intervento gli agenti hanno bloccato gruppi di persone e singoli soggetti già nel mirino. Il dispositivo delle forze dell'ordine ha bloccato le vie vicine alla stazione Centrale, le metropolitane (con la collaborazione di Atm) e la stazione Centrale stessa dove la Polfer ha chiuso i cancelli facendo entrare solo i turisti in partenza. All'arrivo degli agenti in piazza Duca d'Aosta in molti si sono allontanati ma sono stati poi bloccati nelle vie intorno.