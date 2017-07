Cresce voglia viaggiare, indice massimo

ROMA, 29 LUG - Cresce la voglia di viaggiare degli italiani: l'indice di fiducia raggiunge nel mese di luglio il valore massimo annuale, pari a 70 punti, in crescita di un punto rispetto al mese di luglio del 2016. Anche rispetto al mese precedente, l'indice di fiducia è in salita, evidenziando il buon periodo che sta attraversando il turismo italiano. La scoperta dei beni culturali è uno dei traini del turismo, dato che è stata la principale motivazione di viaggio anche nel mese di luglio per 4 intervistati su 10. Sono avvantaggiate quindi le mete nazionali e in particolare Toscana, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Veneto. Otto turisti su dieci sceglieranno l'Italia come meta nel prossimo trimestre, con la Toscana in cima alle preferenze. A livello europeo, la Spagna è la meta preferita nel prossimo trimestre, davanti al Regno Unito ed alla Francia.