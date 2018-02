Barcellona Pozzo di Gotto, il prefetto di Messina sospende il sindaco indagato

MESSINA - Il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha sospeso, come atto dovuto, il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Materia, dal suo incarico in seguito al provvedimento di divieto di dimora disposto dal tribunale. Materia è accusato di abuso d’ufficio per aver revocato illegittimamente l’incarico all’ex comandante della Polizia. Il provvedimento del Prefetto è stato notificato oggi agli uffici di Palazzo Longano, avrà durata di novanta giorni. Materia sarà interrogato giovedì prossimo dal Gip Fabio Gugliotta.