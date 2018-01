Thailandia: italiano ucciso e smembrato

BANGKOK, 22 GEN - L'uomo ucciso, smembrato e dato alle fiamme tre giorni fa in Thailandia è l'italiano Giuseppe De Stefani (62 anni), di Sondrio. Lo ha concluso la polizia thailandese della provincia di Phichit, identificando un tatuaggio sulla gamba parzialmente bruciata, che è stato confermato da un testimone corrispondere con quello dell'italiano. La polizia è ancora sulle tracce della thailandese Rujira Eiumlamai, 38 anni, ex moglie di De Stefani, e del suo amante francese le cui generalità non sono state rilasciate.