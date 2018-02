Gentiloni, battere posizioni antieuropee

BRUXELLES, 23 FEB - La conferenza sul Sahel è stata "molto importante per confermare l'impegno comune Ue in Africa" perché solo con la cooperazione con questi paesi e con il loro sviluppo "potremo contrastare il terrorismo e le cause dei fenomeni migratori. Questo è il modo migliore per lavorare insieme e battere le posizioni populiste e antieuropee": così il premier Paolo Gentiloni in una dichiarazione congiunta con Merkel e Macron.