Sahel: Macron, avanti contro jihadisti

BRUXELLES, 23 FEB - "Continueremo l'offensiva per sradicare il terrorismo jihadista nella regione del Sahel. Con la conferenza di oggi sul Sahel vogliamo far ritornare questa regione a quello che era, un luogo di passaggio, di cultura e di scambi e questo lo dobbiamo all'Africa e al Sahel". Così il presidente francese Emmanuel Macron oggi a Bruxelles nella dichiarazione fatta insieme a Gentiloni e Angela Merkel. "Ora questa regione è diventata un luogo di traffici di droga, esseri umani di armi che alimentano il terrorismo e noi siamo determinati a lottare con i Paesi del Sahel a africani per sconfiggere questo fenomeno", ha aggiunto Macron.