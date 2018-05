Merkel, Ue non conti sugli Usa

BERLINO, 10 MAG - Non si può più pensare "che gli Usa ci difenderanno, l'Europa deve prendere il suo destino nelle sue mani". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel ad Aquisgrana dove il presidente Emmanuel Macron sarà premiato per la sua "energica visione di una nuova Europa", come "precursore coraggioso del rinnovamento del sogno europeo". Merkel ha tenuto una laudatio in onore del partner francese.