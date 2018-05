Gb: jihadista 'puntava' George, in aula

LONDRA, 23 MAG - Processo al via in Inghilterra, di fronte alla Woolwich Crown Court, contro Husnain Rashid, 32 anni, un britannico di fede musulmana accusato di essere simpatizzante dell'Isis e d'aver incoraggiato mesi fa potenziali 'lupi solitari' a cercare di colpire il principino George, figlio di William e Kate, all'uscita dall'asilo. L'uomo, gommista, ma anche ex insegnante in una scuola islamica residente nel Lancashire, deve rispondere di sei capi d'imputazione per istigazione al terrorismo per i quali si proclama innocente. Secondo la pubblica accusa, si sarebbe nascosto dietro un canale online ribattezzato 'Lone Mujahid' per sollecitare all'azione giovani aspiranti jihadisti solitari. Fra i suggerimenti, a quanto pare, quello d'avvelenare con una siringa gelati confezionati in un supermercato. Ma soprattutto quello, svelato a suo tempo con enfasi dai media, di prendere di mira George, all'epoca 4 anni, e terzo in linea di successione al trono britannico, all'uscita dall'esclusiva scuola materna a Battersea