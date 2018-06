Thailandia: continuano ricerche ragazzi

BANGKOK, 25 GIU - Sono proseguite senza successo per tutta la giornata di oggi le ricerche dei 12 giovani calciatori dispersi da sabato in una grotta nel nord della Thailandia, assieme al loro allenatore, dopo che un improvviso rigonfiamento di un torrente sotterraneo ha reso impossibile la loro uscita. A 48 ore dall'incidente, il team di soccorritori impegnato nelle operazioni crede che il gruppo sia tuttavia ancora in vita, e che si tenga al riparo in una cavità laterale della grotta. Il gruppo è entrato nella grotta Tham Luang Nang Now, nella provincia di Chiang Rai, sabato pomeriggio poco dopo un loro allenamento. La loro scomparsa è stata segnalata in serata da alcuni genitori. Un primo tentativo di forare la roccia per cercare di stabilire un contatto con i ragazzi è fallito. I soccorritori puntano ora a ricavare un altro buco comunicante con la seconda cavità naturale della grotta, dove si spera il gruppo si sia messo al riparo.