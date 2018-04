Palermo, infermiere blocca ladro mentre forza armadietti del Policlinico

PALERMO - Questa notte intorno alle 4 un ladro è entrato negli spogliatoi del pronto soccorso del Policlinico di Palermo, al secondo piano della palazzina, e ha tentato di forzare gli armadietti del personale. Un infermiere di turno, Massimo Bua, casualmente salito nello spogliatoio, ha sorpreso il ladro e senza alcuna esitazione ha chiamato l'addetto alla vigilanza armata. Il ladro è stato bloccato e consegnato alla polizia, immediatamente allertata dalla guardia.



Il commissario del Policlinico, Fabrizio De Nicola, ha ringraziato in modo particolare Bua per il suo gesto coraggioso e la società Ksm per il tempestivo intervento.