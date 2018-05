A Palermo comincia la guerra alla prostituzione: prime multe ai clienti

PALERMO - Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno elevato le prime multe a due clienti di due prostitute, in piazza Tredici Vittime e nei pressi della Palazzina Cinese. Nel primo caso l’automobilista era in macchina con i pantaloni abbassati e accanto a lui c'era una donna di colore che è fuggita non appena ha visto i vigili urbani. Scena simile nel secondo caso. In base alla nuova ordinanza comunale, per i due automobilisti sono scattate multe per 400 euro e si sta valutando se sequestrare le vetture.