Fondazione Cariplo: 184,8 milioni per dar vita a 1000 progetti

Milano, 22 feb. (AdnKronos) - Nei suoi 200 anni di storia il 2018 sarà per la Fondazione Cariplo un anno vicino ad nuovo record, grazie all’ingente capitale di 184,8 milioni euro destinato alla filantropia, con oltre mille progetti. “Merito di un patrimonio in salute” ha sottolineato il Direttore Generale Sergio Urbani. “I soldi sono la benzina della nostra attività, ma aver raggiunto questo risultato è un orgoglio per il nostro gruppo”.

Tra i progetti illustrati al Centro Congressi Cariplo, Sergio Urbani ha voluto sottolineare quelli volti a contrastare la povertà educativa non solo nel territorio milanese sede della Fondazione, ma nell’intera Nazione. Fiore all’occhiello, è inoltre il programma pluriennale QuBì dedicato alla ricca città di Milano, dove di fianco al lusso della moda, della finanza e dell’industria, convivono 20 mila bambini in povertà alimentare.

L’impegno assunto dalla Fondazione Cariplo con il sostegno di Fondazione Vismara, Intesa San Paolo Spa, Fondazione Fiera Milano e il comune della metropoli è pari a 20 milioni di euro ed è rivolto all’alimentazione proprio dei più piccoli. “Vorremmo delle risposte durature e non limitate al tempo del finanziamento” ha dichiarato il Direttore Generale, ribadendo che l’aiuto della Fondazione guarderà non solo al territorio lombardo, ma anche a Novara e Verbania grazie ai bandi rivolti all’ambiente, all’arte, alla cultura, alla ricerca scientifica e infine ai servizi alla persona.