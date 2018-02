Tumori: prostata, a Roma meeting esperti su terapie a ultrasuoni focalizzati

Roma, 22 feb. (AdnKronos Salute) - I maggiori esperti radiologi e urologi italiani ed internazionali si riuniscono domani a Roma per un confronto sull'innovazione e la ricerca nel campo delle terapie a ultrasuoni focalizzati guidati da risonanza magnetica (MrgFus). L'appuntamento si tiene alle ore 11 presso il Centro Congressi Università Sapienza, in via Salaria 113. Durante l’incontro saranno presentati alla comunità scientifica i risultati raggiunti da questi trattamenti nella cura dei tumori alla prostata, discussi casi clinici e messe a confronto le più recenti tecnologie innovative non invasive con i tradizionali metodi d’intervento.

"Grazie all’imaging di risonanza magnetica e alle innovative tecnologie ad ultrasuoni focalizzati - spiegano gli esperti - oggi è possibile non solo individuare, ma anche trattare con estrema precisione e in modo non invasivo, forme tumorali localizzate preservando la qualità della vita dei pazienti. I nuovi sviluppi tecnologici - sottolineano - consentono di utilizzare la risonanza magnetica multiparametrica in una prima fase per una diagnosi più accurata, migliorando l’individuazione della lesione clinicamente significativa, e poi come guida per il trattamento della stessa mediante un sistema di ultrasuoni focalizzati ad alta energia, cosiddetto Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound Surgery (MrgFus)".