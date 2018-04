Hackensack Meridian Health conduce i gruppi di discussione chiave della conferenza sulla salute del Vaticano "Uniti per curare''

- EDISON, New Jersey, 26 aprile 2018 /PRNewswire/ -- Hackensack Meridian Health è orgogliosa di annunciare che il co-Amministratore Delegato Robert C. Garrett, il dott. Andrew Pecora, presidente e direttore per l'innovazione di Physician Enterprise e la dott. Bonita Stanton, rettore fondatore della Hackensack Meridian School of Medicine presso l'università di Seton Hall, faranno parte dei gruppi di discussione della prestigiosa Quarta conferenza internazionale del Vaticano, Uniti per curare: un'iniziativa sanitaria mondiale.

"Siamo elettrizzati di poter partecipare a questo evento mondiale per unire le forze e migliorare le cure sanitarie in tutto il mondo, per renderle più incentrate sui pazienti e accessibili', ha affermato Robert C. Garrett, co-AD di Hackensack Meridian Health, che terrà un discorso in un gruppo di discussione moderato dal dott. Mehmet Oz.

Lo storico evento che si terrà dal 26 al 28 aprile nella Città del Vaticano riunirà gli scienziati leader nel mondo, i medici, i pazienti, le famiglie, gli esperti di etica e i leader religiosi, di governo, aziendali e filantropici per discutere le innovazioni più recenti e le speranze per il futuro nelle cure sanitarie. Gli esperti esploreranno il tema: "Quale sarà l'impatto della scienza, della tecnologia e della medicina nel XXI secolo sulla cultura e sulla società".

"Si tratta di una Davos per il settore sanitario, e nel corso di tre giorni raduneremo il mondo intorno a un'idea molto semplice", ha affermato il Dott. Robin Smith, presidente di The Cura Foundation. "Che le cure di domani sono dietro l'angolo e che unendoci e comprendendo le difficoltà a venire possiamo accelerare la fornitura di cure e promuovere grandi speranze per i pazienti in tutto il mondo che soffrono di patologie mortali e disturbi medici pericolosi".

L'evento del 2018 sarà incentrato esclusivamente sulla promozione di tecnologie rivoluzionarie e sulla divulgazione delle conoscenze che migliorano la salute umana, prevengono le malattie e proteggono l'ambiente.

"Ci troviamo in un'epoca emozionante per la scienza e questa conferenza ci aiuterà a condividere le stupefacenti innovazioni che stanno cambiando le vite delle persone e le nuove strategie di sviluppo che rivoluzioneranno la medicina", ha affermato il dott. Andrew L. Pecora, presidente e direttore per l'innovazione di Physician Enterprise.

"Lo scambio di idee con gli esperti mondiali è un enorme privilegio, condividiamo una missione sacra: migliorare le cure sanitarie per tutti e cercare di raggiungere una vera eguaglianza nella fornitura di tali cure", ha affermato la dott. Bonita Stanton, rettore fondatore della Hackensack Meridian School of Medicine presso l'università di Seton Hall.

INFORMAZIONI SU HACKENSACK MERIDIAN HEALTHHackensack Meridian Health è un organizzazione no profit leader nel settore delle cure sanitarie che rappresenta la rete di sanitaria più completa e veramente integrata in New Jersey, offrendo una gamma completa di servizi medici, ricerche innovative e cure per il miglioramento della vita. Hackensack Meridian Health comprende 16 ospedali nelle contee da Bergen a Ocean, fra cui tre centri medici accademici: Hackensack University Medical Center in Hackensack, Jersey Shore University Medical Center in Neptune, JFK Medical Center in Edison; due ospedali pediatrici, Joseph M. Sanzari Children's Hospital in Hackensack, K. Hovnanian Children's Hospital in Neptune; 11 ospedali comunitari: Ocean Medical Center in Brick, Riverview Medical Center in Red Bank, Mountainside Medical Center in Montclair, Palisades Medical Center in North Bergen, Raritan Bay Medical Center in Perth Amboy, Southern Ocean Medical Center in Manahawkin, Bayshore Medical Center in Holmdel, Raritan Bay Medical Center in Old Bridge e Pascack Valley Medical Center in Westwood, JFK Johnson Rehabilitation Institute in Edison e Shore Rehabilitation Institute in Brick.

Inoltre la rete dispone di oltre 160 sedi di cura per i pazienti in tutto lo stato, fra cui centri per le cure ambulatoriali, centri chirurgici, servizi per la salute domestica, comunità per le cure di lungo termine e la vita assistita, servizi di ambulanza, trasporto medico aereo di emergenza, centri di fitness e benessere, centri di riabilitazione e centri di emergenza e notturni. Hackensack Meridian Health conta 33.000 membri del personale e 6.500 medici ed è un leader riconosciuto nella filantropia sanitaria, impegnato a migliorare la salute e le comunità che serve.

La rete si distingue in quanto ha uno dei cinque principali centri medici accademici nella nazione ad aver ricevuto il premio per i 50 migliori ospedali americani di Healthgrades per cinque o più anni consecutivi e quattro ospedali fra i primi 10 in New Jersey, fra cui l'Hackensack University Medical Center che è posizionato al numero 1 da U.S. News and World Report. Altri onori includono l'aver continuamente ottenuto il riconoscimento per l'eccellenza infermieristica Magnet® da parte dell'American Nurses Credentialing Center, essere il destinatario del premio John M. Eisenberg per la sicurezza e la qualità dei pazienti da parte della Joint Commission e del National Quality Forum, aver ricevuto per sei volte il riconoscimento "100 migliori aziende per cui lavorare" di Fortune, essere uno dei "20 migliori luoghi di lavoro nel settore sanitario" nella nazione e il numero uno come "Miglior luogo di lavoro per le donne". Hackensack Meridian Health fa parte di AllSpire Health Partners, un consorzio interstatale di sistemi sanitari di punta che si concentra sulla condivisione delle best practice nelle cure cliniche e sull'ottenimento dell'efficienza.

Per ulteriori informazioni, visitare www.HackensackMeridianHealth.org.

Per maggiori informazioni su Uniti per curare: La Quarta Conferenza internazionale in Vaticano, visitare: http://vaticanconference2018.com. Oppure è possibile seguire l'evento su Twitter @CuraFdn e su Facebook a facebook.com/TheCuraFoundation, e unirsi alla conversazione con #UnitetoCure.

La Cura Foundation è al comando di un movimento sanitario mondiale con l'appassionato scopo di migliorare la salute umana. Cura unisce il settore pubblico al privato, con partnership con medici, pazienti, leader aziendali, filantropi e leader di pensiero per collaborare e creare scoperte rivoluzionarie in tutto il mondo. La fondazione promuove il cambiamento alimentando la consapevolezza dei progressi scientifici nella genomica, nelle tecnologie emergenti e nei Big Data per accogliere il futuro della medicina. Cura aiuta le persone a vivere vite più lunghe e migliori, senza sofferenze. La Cura Foundation è un'organizzazione non settaria, non partigiana, pubblica ed esente da imposte ai sensi della Sezione 501(c)(3) del Codice fiscale interno. Per ulteriori informazioni, visitare: https://thecurafoundation.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/558338/Hackensack_Meridian_Health_Logo.jpg