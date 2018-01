Portopalo, cognati intrecciano relazione amorosa e gli ex coniugi, fratello e sorella, organizzano raid punitivo

Sospettavano che i loro ex coniugi avessero intrecciato una relazione sentimentale. E così la notte scorsa a Portopalo di Capo Passero, fratello e sorella hanno organizzato una vera e propria spedizione punitiva fermata per fortuna dai carabinieri. I due fratelli, un uomo ed una donna, sono stati arrestati per il reato di atti persecutori. I due si sarebbero avventati, armati di spranghe e bastoni, nei confronti dei loro rispettivi ex coniugi che, secondo loro, sarebbero colpevoli di vivere una relazione sentimentale clandestina. Gli aggressori resisi conto dell’arrivo dei militari, avrebbero nascosto le spranghe all’interno dell’autovettura con la quale ero giunti nell’abitazione dei malcapitati. Accompagnati in caserma fratello e sorella sono stati dichiarati in arresto per il reato di atti persecutori: non sarebbe stata infatti la prima volta che i due si sarebbero recati dai loro rispettivi ex compagni non accettando la fine delle loro relazioni.