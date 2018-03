Inchiesta su Siracusa-Gela, Duccio Astaldi si dimette

ROMA - Il presidente del consiglio di gestione della società Condotte Duccio Astaldi, arrestato insieme ad altri nell’ambito di una inchiesta che ha ad oggetto una presunta tangente per i lavori di realizzazione di tre lotti dell’autostrada Siracusa-Gela, «in data odierna, nella massima trasparenza, ha già provveduto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica». Lo annuncia in una nota la società.

La società Condotte intanto, sempre in una nota, «ribadisce la massima fiducia nell’operato della magistratura e nel corso della giustizia» e rileva comunque che «tutti gli atti relativi alla procedura di gara in questione sono già stati vagliati, in maniera approfondita e in più passaggi, dalla giustizia amministrativa, senza che venisse ravvisata alcuna irregolarità. Condotte spa dunque ribadisce la limpidezza e la linearità del proprio operato nei confronti sia dell’Ente pubblico che di qualsiasi altro soggetto. Nell’attesa che vengano eseguiti tutti i necessari accertamenti, si auspica nei tempi più brevi possibili, la Società continua la sua normale operatività».