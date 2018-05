Avviato finalmente l'iter per la riapertura della Riserva di Cavagrande

SIRACUSA - Avviato finalemente l’iter per la riapertura e fruizione della Riserva naturale orientata «Cavagrande del Cassibile» nel Siracusano, ufficialmente chiusa da alcuni anni per frane e pericoli per i visitatori, anche se meta continua di persone che si recano ugualmente ai laghetti nonostante i divieti e l'assenza di sorveglianza. E’ stato convocato un incontro per il 10 maggio dal commissario straordinario per i rischi del dissesto idrogeologico, Maurizio Croce, insieme al Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e territoriale dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, che della Riserva è ente gestore, al genio Civile di Siracusa e ai Comuni nei quali ricade la riserva. Saranno finanziati una serie di interventi tramite i fondi per il dissesto idrogeologico. «Stiamo dando un forte impulso alla riapertura di una riserva di grande pregio che è stata da sempre oggetto di fruizione e importante apprezzamento da parte di visitatori e turisti» ha detto l’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera. La riserva è interdetta da anni in seguito ad un incendio che ha creato instabilità nel costone roccioso sopra i laghetti.