Leo Gullotta testimonial del Gay Pride 2018 a Siracusa

SIRACUSA - Sarà Leo Gullotta il testimonial del Gay Pride 2018 a Siracusa. L’attore siciliano sfilerà il 16 giugno nella città aretusea. «Sarò il testimonial - dice Gullotta in un video messaggio - accanto al presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini, per stare insieme in una giornata leggera, sincera, leale e giocosa ma anche per riflettere e cercare di capire il tema di questa edizione del Pride». In occasione del Pride 2018, gemellaggio tra le città di Siracusa e Catania (dove invece il corteo sfilerà il 23 giugno). Nel segno dell’intesa tra il presidente Caravini ed il consigliere nazionale per Arcigay Catania Giovanni Caloggero le due città hanno sposato lo stesso documento politico.