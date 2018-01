Fendi, è logo-mania con artista Reilly

MILANO, 15 GEN - Un lavoro sull'identità, sui codici di stile cari alla maison. Ed è subito logo-mania da Fendi, che con la collezione maschile per l'autunno-inverno 2018/19 collabora con l'artista scozzese @Hey_Reilly (così su Instagram per i suoi oltre 77 mila follower) creando stampe grafiche e immagini digitali su capi e accessori. Reilly si è laureato al London Royal College of Art, lavora nella cittadina di Hastings. Silvia Venturini Fendi l'ha scoperto sui social media, dove Reilly pubblica i suoi lavori, reinterpretando l'iconografia della moda attraverso il fenomeno della cultura pop. Mixa loghi e immagini, come quello di Fila x Fendi, divenuto poi celebre nel settore. Così per l'inverno 2018 l'artista ha reinterpretato l'iconico logo dalla doppia F e i tessuti della collezione, creando un collage digitale composto da trecce di lana, principe di Galles, cieli notturni, martelli, banane cartoon, cavalli da corsa. Ospiti della sfilata i Maneskin, la band rivelazione di X Factor.