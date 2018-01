Piccolo e l'(in)felicità in scena

ROMA, 16 GEN - In attesa dell'arrivo in sala, il 18/1 in Italia e negli Usa, di 'Ella e John', il film di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland, scritto insieme a Francesca Archibugi, Francesco Piccolo debutta nella sua prima tournée teatrale. Il 17/1 lo scrittore Premio Strega salirà infatti sul palcoscenico del Teatro Coccia di Novara con Momenti di trascurabile (in)felicità, monologo tratto dai suoi due libri 'gemelli' Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità (Einaudi). Solo in scena, Piccolo sarà alle prese con quel catalogo di eventi trascurabili ma piantati nella vita di ognuno, che fanno sempre dire a chi sta in platea: "E' vero, è successo anche a me". "Sono due libri fortunati perché ci si identifica - spiega lui - Raccontano cose sulle quali non si pensava valesse la pena soffermarsi. Invece è proprio nella contrapposizione con le grandi questioni che si ritrova un senso alla vita quotidiana". Tappe a Verbania, Bologna, Tolentino-MC, Roma, Genova, Nichelino-TO, Milano.