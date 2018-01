Gatto Panceri torna con nuovo album

MILANO, 17 GEN - "Gatto Panceri è vivo, sono un vulcano di energia più in forma che mai" dice lo stesso cantautore lombardo, che torna in radio da venerdì 19 gennaio con il rifacimento di uno dei suoi brani del passato, 'Un qualunque posto fuori o dentro di te', anticipazione del nuovo e 11/o album 'Pelle d'oca e lividi', il cui primo inedito è previsto entro la metà di aprile in contemporanea all'uscita dell'intero cd. Nel nuovo album, 18 canzoni inedite, di cui Panceri è "autore, compositore, arrangiatore, produttore artistico, produttore esecutivo e anche editore: infatti da poco ho aperto anche la mia edizione musicale, che si chiama 'Vivo per Lei'".