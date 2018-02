M'illumino di meno, per salvare la Terra

ROMA, 21 FEB - Raggiungere grazie a migliaia di adesioni in Italia e all'estero, dagli Usa alla Thailandia, dal Messico all'Australia, di cittadini, istituzioni, aziende, scuole, i 555 milioni di passi necessari per arrivare simbolicamente dalla Terra alla Luna. E' l'obiettivo della 14/a edizione di 'M'Illumino di Meno', la grande campagna di sensibilizzazione sui temi degli stili di vita sostenibili, promossa dalla storica trasmissione del pomeriggio di Radio2, Caterpillar, per il 23 febbraio, la 'Giornata del risparmio energetico'. Al consueto impegno per la riduzione dei consumi (si 'spegneranno' per l'occasione fra gli altri, decine di monumenti, musei e siti archeologici, e istituzioni, dal Colosseo all'Arena di Verona, dal Convento di Assisi alla Galleria degli Uffizi, dal Senato alla Camera) si unisce il tema di quest'anno, la bellezza del camminare e dell'andare a piedi, ''perché sotto i nostri piedi c'è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo'' spiegano i realizzatori.