John Cale, a Torino unica data italiana

TORINO, 21 FEB - Le Ogr di Torino ospitano l'unica tappa italiana del tour di John Cale, cofondatore dei Velvet Underground. L'appuntamento è il 3 marzo alle 21 nell'ambito di Avantgarde Portrait, la nuova rassegna dedicata alle avanguardie musicali contemporanee. Ci sarà anche un live painting dell'artista Daniele Galliano che durante il concerto realizzerà un ritratto dei protagonisti. Accompagnato da una band di quattro elementi, John Cale presenterà un viaggio musicale che parte dal periodo Velvet Underground, passa per l'opera Songs for Drella realizzata con il compagno di sempre Lou Reed e dedicata a Andy Warhol, per approdare ai giorni nostri. Fondatore insieme a Lou Reed dei Velvet Undergroud nel 1967, John Cale è un polistrumentista. Gallese di base a New York, ha sempre spaziato tra suoni, melodie e generi suonando viola elettrica, piano e basso. Dopo avere lasciato la band per divergenze con Lou Reed, ha intrapreso una brillante carriera solista, alternando album rock a collaborazioni e musiche da film.