Da Berlino Academy Two acquista Transit

ROMA, 23 FEB - Academy Two ha acquistato per l'Italia Transit di Christian Petzold (La scelta di Barbara, Il segreto del suo volto) con Franz Rogowski (Victoria, Happy End, il nuovo film di Terrence Malick Radegund) e Paula Beer (Frantz). Academy Two lo distribuirà in autunno. Il film in concorso alla Berlinale 2018, tratto dall'omonimo romanzo di Anna Seghers, trascina lo spettatore in un labirinto di suggestioni, di piani narrativi, di connessioni tra lo scenario della Seconda guerra mondiale e il panorama politico attuale. Georg (Franz Rogowski), in fuga dalla Germania nazista attraverso la Francia occupata, si rifugia a Marsiglia. E' in possesso dei documenti di uno scrittore tedesco che si è tolto la vita, di cui assume l'identità nel tentativo di procurarsi un visto per fuggire oltreoceano. Ma il destino lo porta ad incontrare Marie, moglie delle scrittore, che ignora la fine del marito e continua a cercalo.