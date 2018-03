Red Canzian, dal 4 maggio in tour

ROMA, 16 MAR - Partirà il 4 maggio da Padova il tour teatrale di Red Canzian, in cui presenterà dal vivo il nuovo album di inediti "Testimone del tempo", contenente anche il singolo sanremese Ognuno ha il suo racconto. Il tour racconterà il percorso musicale e la carriera di Red, dagli inizi a oggi, arricchito dalle immagini di personaggi e avvenimenti che hanno segnato la storia. Sul palco con lui Chiara Canzian (vocalist, armonica e percussioni), Phil Mer (batteria, percussioni, piano e direzione musicale), Daniel Bestonzo (pianoforte, tastiere, fisarmonica), Alberto Milani (chitarre elettriche) e Ivan Geronazzo (chitarra elettrica, chitarra acustica e mandola). "Sarò, in musica, parole e immagini, il testimone del tempo che ho vissuto - così Red Canzian - e in oltre due ore di concerto, attraverserò tutta la musica che ha accompagnato la mia vita, e non solo la mia. Un viaggio che inizia negli anni '50 con il rock 'n roll, per passare poi al beat, al prog, alla grande canzone d'autore, ai Pooh, alle mie canzoni".