Donato a Uffizi Ritratto signora di Lega

FIRENZE, 16 MAR - Le Gallerie degli Uffizi ricevono in dono il Ritratto di signora in Giardino, del 1883, uno dei lavori più importanti e significativi del macchiaiolo Silvestro Lega. A donarla è stata Josie, figlia di Mario Taragoni, grande collezionista genovese. L'opera, dipinta in un periodo in cui il tormentato artista aveva trovato un momento di serenità vivendo con la famiglia Tommasi a Bellariva (Firenze), da oggi è esposto nella sala 18 della Galleria d'arte moderna in Palazzo Pitti, su una parete dove si possono ammirare il Ritratto della Figliastra e Lo Staffato di Giovanni Fattori. "Un altro capolavoro della pittura macchiaiola si aggiunge alle nostre collezioni", commentato il direttore Eike Schmidt.