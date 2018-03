Piovani, Incentivare spettacoli dal vivo

FIRENZE, 17 MAR - "Incentivare e sostenere gli spettacoli dal vivo: in un Paese civile, lo spettacolo dal vivo deve avere la sua centralità". E' l'appello lanciato oggi dal compositore e premio Oscar, per la colonna sonora de 'La vita è bella' di Benigni, a Firenze parlando al teatro Niccolini. Il musicista, intervistato dal sovrintendente del Maggio Musicale Cristiano Chiarot e dal direttore del teatro della Toscana Marco Giorgetti, ha anche detto che "uno spettacolo dal vivo è qualcosa di unico, irripetibile ed è anche per questo deve essere incentivato, sostenuto. Nel corso degli anni, c'è stato chi ha detto che tutto ciò che non passa in televisione non esiste". "Ecco - prosegue - io penso il contrario, che lo spettacolo vive, bene, e moltissimo, fuori da lì". "Ci sono mondi - ha aggiunto - che non passano da lì dentro, e ha una sua specificità e un valore inestimabile. E' profondamente diverso da uno spettacolo in tv, in radio, da un'opera in studio; è un'esperienza a parte, diretta".