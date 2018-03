Cosmoprof, ecco i 10 prodotti innovativi

BOLOGNA, 17 MAR - Il fondotinta più leggero al mondo arriva dalla Corea del Sud ed è 100% privo di sostanze chimiche. Steso sulla pelle dà un effetto 'niente' ma regge per tutto il giorno. Il prodotto è uno dei 10 cosmetici nuovi che prima non c'erano e delle idee produttive più innovative, fra i vincitori dei Cosmopack e Cosmoprof Award 2018 organizzato da Cosmoprof Worldwide e Beautystreams. La premiazione si è svolta ieri sera alla fiera di Bologna dove è in corso la manifestazione internazionale dell'estetica. Fra i premiati ci sono anche la prima crema in tubo che leva lO smalto al posto dell'acetone, un siero con enzimi che stirano la pelle (Giappone). Segue la prima tintura per capelli che è anche shampoo (brevettata) 100% vegana (Stati Uniti), l'olio vegano di semi di lino coltivati col sistema biodinamico in Francia, i primi sieri di bellezza che si adattano alle esigenze della pelle (Spagna), le gocce per mascara che idratano e rinforzano le ciglia (Italia) e la maschera 2 i 1 ad effetto caldo-freddo alteranti.