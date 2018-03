Ciak a Canfaito docu-fiction Leonardo

SAN SEVERINO MARCHE (MACERATA), 19 MAR - Primo ciak, per la docu-fiction "Il ritratto di Leonardo". Il regista Luca Trovellesi Cesana, insieme ai tecnici e agli operatori della casa di produzione televisiva Sydonia Production e a quella di produzione cinematografica francese Zed, è tornato nella suggestiva faggeta del monte Canfaito, dove erano già state girate alcune scene della serie tv "Segnati da Dio", per realizzare le prime immagini della nuova produzione. Nel 2008, nel sud Italia, la scoperta di un ritratto del XVI secolo che potrebbe essere un autoritratto ignoto di Loenardo da Vinci. Cercherà di svelarlo la docu-fiction di 90 minuti che coinvolge esperti di fama mondiale, storici dell'arte, scienziati e detective della polizia. Tra le scoperte, secondo la produzione, la traccia di un pollice incorporato nel dipinto, la stessa impronta digitale trovata nella 'Dama con l'ermellino' di Leonardo. La fiction andrà in onda in Italia su Sky Arte Hd ma anche su History Channel.