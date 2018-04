Attesa a Taormina l'unica data italiana di Brian Wilson, leggenda del rock

La storia del rock è composta, come in un mosaico, da tasselli indelebili all'usura del tempo, imbrattati di polvere, pronti ad avere periodiche manutenzioni per uno splendore infinito. Beatles, Rolling Stones, Genesis, Pinky Floyd, King Crimson, Led Zeppelin, Premiata Forneria Marconi, Banco del Muto Soccorso, Area, oltre a creare un loro iter artistico mediante suono e contenuti, grazie alla parte iconografica, hanno installato punti di riferimento ben precisi. Brian Wilson, leader carismatico e fondatore dei Beach Boys, fa parte dei riferimenti sopra descritti.

Il suo "Pet Sounds", è un album che non può mancare nei titoli di una buona discografia rock.

Una colonna sonora portante per tutti i palati raffinati che attraverso la sua lettura, porta all'evoluzione verso altri capitoli contemporanei.

"Good Vibrations", a tutt'oggi suona come una delle canzoni più rivoluzionarie scritte da una formazione rock. Nata durante le sessioni di "Pet Sounds", fu pubblicato come singolo e ancora oggi Rolling Stone lo giudica tra le migliori cinquecento canzoni di sempre.

Il leggendario eroe dei Beach Boys, ha deciso di suonare live "Pet Sounds", in un'unica data italiana, sabato 11 Agosto al Teatro Antico di Taormina. E la leggenda di Brian Wilson e dei Beach Boys continua.