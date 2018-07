A Fondazione Prada il noir di John Bock

MILANO, 17 LUG - Il mondo surreale e noir di John Bock racchiuso tra le pareti vetrate del Podium di Fondazione Prada: è 'The next quasi-complex', la mostra dell'artista tedesco aperta al pubblico il 18 luglio in largo Isarco, a Milano, fino al 24 settembre. Un'esposizione concepita appositamente per gli spazi della Fondazione, che riflette in pieno le performance site-specific e le tecniche dell'artista: "Mi piace molto l'architettura di Rem Koolhaas, mi piace la combinazione di materiali come si vede anche nelle mie installazioni ho abbinato oggetti 'cheap', come ad esempio i calzini, per creare spazi nuovi dentro a questo spazio - ha spiegato Bock - Mi piace che sia uno spazio aperto, dal quale ho ricreato una piccola città con mura, porte, scale, monumenti e abitazioni". E il visitatore attraversa letteralmente la città di John Bock allestita con oggetti di uso quotidiano: calzini, maglioni, televisori, materiali di scarto, mobili e coperte.