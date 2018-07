Con Vessicchio anche Bach a Rockin 1000

FIRENZE, 17 LUG - In scaletta ci saranno pezzi di Oasis, Linkin Park, Foo fighters, Ac/Dc, Rolling Stones e tanti altri mostri sacri del rock: è Rockin 1000, in programma il 21 luglio allo stadio Franchi di Firenze. Giunta alla 4/a edizione, la manifestazione vedrà la partecipazione di 1500 musicisti selezionati in Italia e nel mondo, con una novità, rispetto al passato: l'inserimento di una sezione di circa 100 fiati. Ci saranno anche alcune guest star: Courtney Love, Cesareo di Elio e Le Storie Tese, il bassista di Jovanotti Saturnino, Livio, chitarrista dei Bluvertigo, Nevruz e Dolcenera e altri. A dirigere l'orchestra sarà Peppe Vessicchio, che oggi, alla presentazione dell'evento, ha svelato di avere avuto, negli anni '70, capelli lunghi e un'anima rock: "Ero in linea con le tematiche che questo genere affrontava". La sua direzione infonderà un po' di classica: "Con me sul podio stavolta questi rockettari suoneranno il preludio n.1 di Bach". Parte del ricavato della serata sarà devoluto a S.Patrignano.