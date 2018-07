La faccia giusta', app che scopre star

ROMA, 18 LUG - Vi sentite come Robert De Niro quando aveva 20 anni? Siete convinte di essere la nuova Marilyn Monroe? Insomma avete 'La faccia giusta'? Arriva per attori e direttori di casting o agenti, il primo strumento in realtà aumentata al servizio e alla portata di tutti. Basta un semplice click per trovare (e magari chissà diventare) la star del futuro. Si scatta una foto e il riconoscimento facciale attraverso la realtà aumentata ti suggerisce il ruolo giusto. Il casting è un processo necessario, che ogni studio cinematografico sostiene essere difficile, lungo, costoso, con molti passaggi. Adesso può diventare più semplice e tecnologico grazie al nuovo servizio 'La faccia giusta' basato sulle tecnologie di riconoscimento visuale e sulla realtà aumentata. Non si risolve la complessità del casting ma può essere uno strumento utile. Il progetto è sviluppato da Inquadrart, innovativa start up italiana con una tecnologia all'avanguardia.