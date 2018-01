Nba: in Europa maglia James più venduta

LONDRA, 17 GEN - Il 3 volte campione Nba e 4 volte Mvp LeBron James è primo nella classifica delle divise Nba più popolari in Europa, basata sulle vendite del sito di e-commerce NBAStore.eu da ottobre a dicembre 2017. Alle sue spalle il duo dei Golden State Warriors formato da Stephen Curry e Kevin Durant. Il greco dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo e il lettone dei New York Knicks Kristaps Porzingis entrano in questa speciale classifica per la prima volta, rispettivamente 4/o e 10/o. I Cleveland Cavaliers guadagnano il primo posto a discapito dei Golden State Warriors come squadra più popolare e livello di merchandise Per quanto riguarda la classifica delle squadre, il podio invariato anche in Italia. Rispetto al totale europeo, dove al 4/o 5/o posto si collocano Chicago Bulls e Boston Celtics, il quintetto è completato da Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers. La top 10 dei giocatori preferiti in Italia vede Antetokounmpo che si inserisce sul podio tra James e Curry. Danilo Gallinari (LA Clippers) è 6/o.