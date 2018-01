Italia team: Malagò, Goggia fantastica

ROMA, 19 GEN - "Sofia Goggia è stata fantastica, però anche le altre italiane sono molto competitive: abbiamo una squadra che lascia ben sperare in vista delle Olimpiadi". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la vittoria di questa mattina ottenuta da Sofia Goggia nella discesa libera di Cortina. "È stata una gara meravigliosa - ha ammesso il numero uno dello sport italiano - con emozioni incredibili". A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang un altro successo che fa sperare l'Italia Team: "La verità è che possiamo fare bottino pieno, come anche non andar bene. È il bello dello sci - ha osservato Malagò -. Nessuno, però, potrà mai dire che non arriviamo alla competizione olimpica in buone condizioni".